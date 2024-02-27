'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 21:13

Güncelleme: 27.02.2024 - 21:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Ankara’da esnaf ziyareti yaparken bir yurttaşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemediklerini sorması üzerine başlayan tartışma kısa süreli gerilime neden oldu.

SOKAKTA YURTTAŞLA TARTIŞTI

Yurttaş, “Siz neden Mansur Yavaş’ı ve Ekrem İmamoğlu’nu desteklemiyorsunuz? Kazanamayacak kişilerle ortaya çıkılıyor. Biz halk olarak çok perişanız. Sana üstümü başımı göstereyim. Bölük bölük bölmeyin. Milletvekilliğinde aldınız da niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz” diye yakındı.

“SİZİN İÇİN Mİ PARTİ KURDUK BİZ, HADİ BE!”

Akşener ise yurttaşın sözlerine karşılık olarak, "Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de tek başımıza bir girelim, görelim. Hangi milletvekilini aldık biz? Biz milletvekilliği seçimlerine ayrı girdik. Siz istediniz, biz de gereğini yaptık. Ayrı giriyoruz seçime kardeşim. Desteklemeyin siz SİZİde. Benim yüzümden mi perişan oluyorsun? Bu eskiliğin sebebi ben miyim? (kadının üzerindeki kıyafeti göstererek) Mansur Bey’i seçtik, neden bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığı’na niye seçtirmediniz? Biz bir parti kurduk. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin şerrinden... Aileme emanet ettim. Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin bize kardeşim oy. Gidin CHP’yi destekleyin, seçtirin. DEM’e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz. Hadi be!” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’İN ESKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

İYİ Parti liderinin yurttaşla tartıştığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Tartışmalar sürerken; Akşener’in, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adana’da yaptığı mitingde söylediği sözler yeniden gündem oldu.

İYİ Parti lideri, o dönem CHP’li ailelerden ‘bir tanecik’ oy istemişti.

Akşener, “CHP’lilerden de her aileden bir tanecik istiyorum. Mümkün mü? Bir tanecik. Her aileden bir tanecik. Fazlası yok. Bir tanecik. Tamam mı?” diye konuşmuştu.

İYİ Parti lideri benzer konuşmaları o dönem farklı mitinglerinde de yapmıştı.