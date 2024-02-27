Meral Akşener yurttaşla tartıştı: 'Oy vermezseniz vermeyin'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da seçim tartışmasına girdiği yurttaşa "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" diye çıkıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ankara Mamak'ta bir yurttaşla tartıştı.
Yurttaşın "Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?" şeklindeki tepkisi üzerine Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik. Niye bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Bitti."
Akşener, yurttaşın "Niye döndünüz, yazık günah değil mi?" diyerek araya girmesi üzerine "Sizin için mi parti kurduk biz? Niye yazık günah olsun" dedi.
"DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz" diyen İYİ Parti lideri, tartıştığı yurttaşı "Hadi be!" diye azarladı.
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