Meral Akşener, Kırşehir'de: "Ben söylemeye utanıyorum..."

29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karayolu ile geldiği Kırşehir’de sıcak sevgi gösterileri ile karşılandı. Gördüğü ilgiden memnun olan Akşener, “Hep birlikte el ele vererek bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz” dedi.

Kırşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Akşener’i il sınırında karşıladı. Akşener ile birlikte il merkezine gelen Başkan Ekicioğlu, makam odasında da çalışmaları hakkında Akşener’e brifing verdi. Belediye Başkanı Ekicioğlu’nun makam odasında konuşan Akşener, “Cumhur İttifakı tek partidir, Millet İttifakı birlikteliktir. Biz el birlikte bu ucube rejimi göndereceğiz” dedi.

Akşener, Kırşehir’de kendisini bekleyen vatandaşlara seslenirken hükümeti eleştirdi. Ev hanımlarının “Akşama ne pişireceğim” diye düşündüğü ülkede 250 bin lira maaş alanlar olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“BUNLAR KUL HAKKINA GİRER”

“Tarla başına, dönüm başına elli atmış kilo zararı olan çiftçiye 7 kilo 6 kilo yazan TARSİM… Bunlar gayretullaha dokunur (Allah’ın gücüne gider), biliyor musunuz? Bunlar kul hakkına girer. Bunlar vatandaşın yanında olmaktan çıkmış. Buna karşılık 5 maaş alan danışmanlar. Senin oğlun kızın işsiz, 5 maaş alan danışmanlar. Elbette haram olsun zıkkım olsun.

“UZUN ZAMANDIR SEÇMEN, MİLLET VELİNİMET OLMAKTAN ÇIKTI”

Ama şunu söyleyeyim, biz niye buradayız? Biz sizin sesiniz olmak üzere buradayız. Esnaf için müşteri için velinimettir. Seçmen de siyasetçi için velinimetidir. Çok uzun zamandır seçmen, millet velinimet olmaktan çıktı. Şimdi el ele vereceğiz. Seçmen ve bu millet, velinimet olacak. Benim geldiğim gibi, bütün ağaları buraları getireceksiniz. Karşınızda gelecekler. Ve el ele tutuşacağız sizinle, seçmeni birlikte velinimet haline getireceğiz.

“İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİĞİMİZ DAKİKA YURTSUZ GENÇ BURSSUZ ÇOCUK KALMAZ”

Ondan sonra da, tepeden bakanlar, 13,14 uçakla gezenler, 250 bin lira maaş alanlar ve buna karşılık akşama ne pişireceğini bilmeyen kadınlar ülkesi olmasından, birlikte çıkaracağız. Bu ülkeyi refaha işsiz gençlerimizi işe kavuşturabilecek imkanlara sahip ülkeyiz biz. Ama hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, israfın önüne geçtiğimiz dakika yurtsuz genç burssuz çocuk kalmaz.

“SARAYIN GÜNLÜK, AYLIK, YILLIK GİDERLERİNİ BEN SÖYLEMEYE UTANIYORUM”

Sayın Erdoğan diyor ki ‘650 lira burs veriyoruz, yüzünüze gözünüze dursun’ 600 - 650 lira burs ne demek biliyor musunuz? Günde 3 simit 3 çay bir de araba parası demek. Bir ay boyunca günde 20 lira demek 20 lira. Ayıptır be ayıptır. Sarayın günlük, aylık, yıllık giderlerini ben söylemeye utanıyorum onlar yemeğe utanmıyor. O yüzden hep birlikte el ele vererek bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.”

ESNAF ZİYARETLERİ YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Kırşehir’de de esnaf ziyaretlerini ihmal etmedi. Ayakkabıcı esnafı Ali Seçilmiş’in dükkanına giren Akşener ile esnaf arasında şu konuşma geçti:

Meral Akşener: Veresiye defteriniz var mı?

Esnaf: Artık veremiyoruz, önce çoktu da. Çünkü ne yapalım, alamıyoruz başkanım verdiğimizi alamıyoruz. Kullansak bugünkü verdiğimiz fiyattan versek gelene kadar fiyat artıyor.

Meral Akşener: Bir şey soracağım kaç çocuğunuz var?

Esnaf: 3 kızım var

Meral Akşener: 3’ü de okuyor mu?

Esnaf: 3’ü de üniversite bitirdi. İkisi memur biri de yeni bitirdi.

Meral Akşener: Onlar kazandı, bak hayırlısı.

Esnaf: Allah razı olsun

Meral Akşener: Burası evi geçindiriyor mu diyecektim ama çocuklar işe gidince…

Esnaf: Çok şükür kendimize yetiyoruz. Artı emeklim var. Ben onu belirttim zaten en başta ben kıyas olamam. Yani işyeri kendimizin, ufak tefek şeyler, (işsiz) çocuklarım yok, ama hissediyoruz buraya gelenleri bir lirayı konuşuyorlar.”