2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Meral Akşener, saat 22.00'da açıklama yapacak

Son dakika gelişmesi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarına ilişkin açıklama yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:27
Meral Akşener, saat 22.00'da açıklama yapacak
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İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, saat 22.00’da İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.

Son resmi verilere göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 52'sini alırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 48,00 oldu. 


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