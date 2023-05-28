Son dakika... Meral Akşener'den ilk açıklama: 'Mutlaka ve mutlaka sandık başında kalın'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:25

Güncelleme: 28.05.2023 - 18:25

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sandıkların kapanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sandık çağrısı yapan Akşener, "Mutlaka ve mutlaka sandık başında kalın" mesajı verdi.

"SON ANA KADAR..."

Akşener'in açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Elbette temennimiz bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz, inancımız, temennimiz var. Şu çağrıyı yapmak istiyorum; Millet İttifakı'nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisinde hangi partiye aitseler o partinin yetkililerini aramalıdırlar.

Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum, hayırlı olsun."