Meral Akşener: Sarayından çık Erdoğan!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 19:56

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit’te; “Sarayından çık Erdoğan. Sarayından çık. Milletin adamı olarak geldin. Ey Kasımpaşalı Erdoğan! Sen, sen açlığın ne olduğunu bilirdin. Yoksulluğun ne olduğunu bilirdin. Gittin saraya unuttun. O beş maaş alan, 11 maaş alan o danışmanlarının bir de fakir fukarayı tekmelediği bir dünyada, sen artık sarayın adamı oldun Sayın Erdoğan. Açın halinden anlamayı unuttun. Bu harami düzeni burada gördüğün bu insanların helal oylarıyla, demokrasiyle, sandıkta başına geçireceğiz inşallah” dedi.

Akşener ayrıca, "Ama söz olsun, and olsun, iftiralarından yılmadık yılmayacağız. Tuzaklarına yakalanmadık yakalanmayacağız. Fakirin fukaranın ihtiyaç sahibinin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Ve bu harami düzeni burada gördüğün bu insanların helal oylarıyla, demokrasiyle, sandıkta başına geçireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurttaşlara seslendi.

Akşener, şunları söyledi:

20 Ocak 2020, henüz pandemi yoktu. Ama ekonominin kırılgan bir dönemiydi. Ve o esnaf dükkanları içinde o kadar çok şey öğrendim ki. Bütün siyasetçilere tavsiye ederim. Bütün genel başkanlara tavsiye ederim. Şu dükkanların içine girsinler. O dükkanların içindeki her acının vurduğu insanlarla karşılaşacaklar. ‘Müşteri velinimet’ diyen esnaf kardeşimle karşılaşacaklar. O gün epeyce bir satış yapmışsa yanındaki arkadaşından ‘ondan al o gün bu siftah yapmadı’ diyen koca gönüllü esnaf kardeşlerimle karşılaşacaklar. ‘Bu gece ne pişireyim, bu akşam ne pişireyim’ diye düşünen kadınlarla karşılaşacaklar… Ve o dükkanların içinde gübre atamayan çiftçiyle karşılaşacaklar. O dükkanların içinde 92 puan alıp, atanamayıp; iş arayan gençlerle karşılaşacaklar. 92 puan yerine mülakatta 58, 52, 62 puan alıp atanmış gençlerin karşısında, ‘92 puan aldım abla, ama beni atamadılar’ diyen umutsuz, hayal kuramayan, yarının Türkiye’sine nasıl bakacağını bilmeyen gençlerle karşılaşacaklar.





Türkiye’de uzun bir zamandır ‘oculuk’, ‘buculuk’ üzerinden çok kolay siyaset yapılıyor. Ben bir muhalefet partisinin genel başkanıyım. Benim görevim nedir? Sizlerin dertlerinizi Meclis’e getirmek. Sizlerden aldığım bilgileri iktidara ulaştırmak. Onların o dertlere çare bulmasını sağlamak ama abana verilen görev sizin vatandaşın, milletimizin, avukatı olmak. İktidara verilen görev nedir? Ona da hizmet etmek görevi verilir. Şimdi uzun bir zamandır bu ülkede ‘ceketimi assam seçilirim’, ‘şapkamı koysam seçilirim’ iftiralar üzerinden, hakaretler üzerinden ve tuzaklar üzerinden yapılan bir siyasi anlayışın, şuculuk buculuk üzerinden yapılan bir siyasi anlayışın, seçmene bir faydası var mı?... Köylüye bir faydası var mı yok? Atanamayan öğretmene bir faydası var mı? EYT’liye bir faydası var mı? 3600ek gösterge bekleyen arkadaşlarımıza bir faydası var mı? Burada çırak çıkan seçmendir.





Benim sizden istediğim şu: Buraya benim gibi bütün genel başkanları getirin. Karşınızda resmi tazim durdurun. Oylarınızı çok kıymetli hale getirin. Ceketini asıp oy alamasınlar. Oculuk buculuk üzerinden sizi çırak çıkaramasınlar.

"SÖYLEMEDİĞİNİZ SÖZLERLE SİZE İFTİRA ATARLAR...AMA BEŞ MAAŞ ALAN, O YAN GELİP YATAN HARAMZADE DANIŞMANLARA DA PARA ÖDERLER"