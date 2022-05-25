Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı: 'Şimdiden uyarıyorum'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener konuşması öncesi İYİ Parti’den istifa eden ve bugün yeniden partisine katılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk'a rozetini taktı. Erdoğan'ın kendisine yönelik "Abdülhamit Han" tepkisine yanıt veren Akşener, "Sayın Erdoğan için rehber kabul ettiği, rol model aldığı ama nasıl vefat ettiğini bile bilmediği Abdülhamit Han’ı kendisine benzetmek büyük bir hakaretmiş. Yani biz aslında istibdata karşı koyan o ruhtan bahsederken değil; Sayın Erdoğan’a benzetirken, Abdülhamit Han’a hakaret etmişiz. Arkadaş en azından kendisinin farkında. Bu da bir şey" dedi.