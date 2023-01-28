Meral Akşener seçimi işaret etti, 'Sinan Ateş' mesajı verdi: 'Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum!'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 14:36

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 14:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun 3. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında, 14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan seçimleri işaret eden Akşener; başbakanlık hedefini hatırlattı, ayrıca AKP iktidarına yüklendi.

"BEN BEDAVADAN BAŞBAKANLIK İSTEMİYORUM"

"Ben kimseyle pazarlık yapmadım" diyen İYİ Parti lideri, "Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. İYİ Parti birinci parti çıkacak. Seçime gittiğimizde bir şey değişti her şey değiştiyse bu ülkede, birinci parti olduğumuzda nelerin değişeceğini hayal edin. Bu ülkeye, millete borcumuz var. Atatürk'ün değerlerini alt üst ettiler, Cumhuriyet değerlerini yerin dibine batırdılar. Bütün bunlar için İYİ Parti birinci parti çıkmak zorunda" dedi.

"SİNAN ATEŞ'LER KATLEDİLMESİN DİYE..."

Öte yandan, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e de değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Sinan Ateş gibi gençlerimizin katledildikten sonra tek adam rejiminde hala failleri bulunamıyorsa Sinan Ateşler için bir daha Sinan Ateşler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetindeyiz."

Akşener'in konuşmalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"O MASAYA OTURDUĞUMUZDA FEDAKARLIKTA BULUNDUK"

* Hikayesi olan siyasi bir partiyiz. O kadar çok hatıramız var ki. Sadece Samsun'daki hatıralarımızı yazsak kitap olur. Bu mücadeleyi veren sizler bıkmadan usanmadan anlatacaksınız. El övsün sen övme diyen gelenekten gelenlersiniz ama övüneceksiniz. Seçime girdik, grup kurduk, bugünkü zulüm iktidarının meclisteki gücü bitti. Meclisteki çoğunluğu bitti. Sonrasında 31 Mart'ta CHP ile ittifak yaptık. Bizim teklifimizle yaptık, biz yaptık. Türkiye'deki her bir ferdin umudu ayağa kalksın diye yaptık. O masaya oturduğumuzda feragatta ve fedakarlıkta bulunduk.

* Ben arkadaşlarıma şu talimatı verdim: İki siyasi parti müzakere yapıyor. Türkiye mi İYİ Parti mi diye bir soruyla karşı karşıya iç dünyanızda kaldığınızda Türkiye'yi tercih edeceksiniz dedim. Sonuç ne oldu 11 büyükşehir, özellikle İstanbul ve Ankara alındı. Kazı güdemezler, bunlar iktidar oldukları zaman bütün kötülükler yapılır gibi iftiraların tam tersine pandemi döneminde sosyal belediyeciliğinin en iyisini gösterdiler. Ne diyorlar şimdi Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak. İYİ Parti kurulmamış olsaydı biz bugün neyi konuşuyor olacaktık? Bu diktatörlük heveslilerinin ülkenin bütün değerleriyle top gibi oynadığı, yarınları kaybolmuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık.

"İYİ PARTİ BİRİNCİ PARTİ ÇIKMAK ZORUNDA"

* Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim etmem. İYİ Parti birinci parti çıkacak. Seçime gittiğimizde bir şey değişti her şey değiştiyse bu ülkede, birinci parti olduğumuzda nelerin değişeceğini hayal edin. Bu ülkeye, millete borcumuz var. Atatürk'ün değerlerini alt üst ettiler, Cumhuriyet değerlerini yerin dibine batırdılar. Bütün bunlar için İYİ Parti birinci parti çıkmak zorunda.

* Biz bu yola sandalye değil ayakkabı eskiteceğiz sözüyle çıktık. Ayakkabıları eskittik, Türkiye'yi iki defa ilçe ilçe il il dolaştım. Sizin de basılmadık toprak, çalmadık kapı bırakmayacağınıza eminim. Burada ilkleri gerçekleştiren bir partiyiz. Milletin kürsüsüne milleti çıkaran bir partiyiz. Millletin adamı denilenler sarayın adamı oldukları için televizyonların sesini kestiler.

ERDOĞAN'A 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ

* Başörtüsüyle ilgili bir mevzu çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi verdi. helalleşme çerçevesi içerisinde olduğunu iddia etti. Sayın Erdoğan bunu kendisine bir pas olarak aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu bana pas attı ben onu gola çevireceğim dedi. Yazıklar olsun sayın Erdoğan. 28 Şubat’ta acı çeken kadınların, onların çocuklarının acısı seni 20 yıl iktidar etti. Hey gidi Erdoğan hey! Bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Sana yazıklar olsun. Ben o dönemde 2 başörtülü yeğenin halasıydım. Sen onları unuttun sayın Erdoğan. Senin için iktidar olmak her şey oldu. İster fakir fukaranın üstüne bas, ister acı çeken kadınların üstüne bas.

* Erdoğan senin için güç her şey oldu. Ve bir gol atmak için anayasa metni getirdiler. Biz DEVA Partisi ile ortak bir düzeltme yaptık. O kadar yalap şalap o kadar dikkatsiz düzensiz bir anayasa maddesi hazırlanmış ki başörtüsü ile ilgili. Diyelim ki harp olduğu takdirde ya da birileri çıkıp sen siyasi nedenlerle başını örtüyorsun aç bakalım başını diyebilecekleri bir madde yazmışlar. Biz de dedik ki bir kadının kıyafetindeki tercihlerini hiçbir şekilde karışılamaz... Onu düzelttirdik. Toplasanız üç kelime ekledik. Ne yaptılar her iki siyasi parti reddetti. Bas müminin dalına gör ondaki imanı. Gördük ki bunların derdi problemi çözmek değil.

"BİR DAHA SİNAN ATEŞ'LER KATLEDİLMESIN DİYE"

* Evet ben başbakan olacağım. Böyle dediğim için de çok siniri bozuluyor herkesin. Bozulmaya devam etsin muhteremler. Bu ülkenin birbirlerine şucu bucu demeden yeniden dost arkadaş olarak bu ülkenin seçmenin velinimet olması için İYİ Parti’nin birinci parti olması gerekiyor. 14 Mayıs’ta seçim kararı alındı ve çok az zaman kaldı. Çok yorgunsunuz biliyorum. Çok idealist davrandınız biliyorum ama son bir kez irademiz, canımızı, ciğerimizi ortaya koyarak çalışmak mecburiyeti var. Ülkemiz için, toprağımız için, kurucu değerlerimiz için İYİ Parti’nin birinci parti olması gerekiyor.

* Eğer Sinan Ateş gibi gençlerimizin katledildikten sonra tek adam rejiminde hala failleri bulunamıyorsa; Sinan Ateş'ler için, bir daha Sinan Ateş'ler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetindeyiz.