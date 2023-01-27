İYİ Parti'den 6'lı masaya fiili başbakan önerisi: Uygun isim Meral Akşener

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:03

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak dile getirilmesinin ardından 6’lı Masa’da görüşmeler ve 6 parti arasındaki temaslar da sıklaştı. Toplantıya evsahipliği yapan İYİ Parti’nin diğer partilere götürdüğü öneri, cumhurbaşkanlığı yardımcılığına İYİ Parti lideri Meral Akşener’in getirilmesi isteği ve bakanlıklar üzerindeki pazarlıkları da ortaya koydu. İYİ Parti, CHP ile eşit düzeyde oy aldığını, diğer partilere birer bakanlık verilmesini kalan bakanlıkların iki parti arasında paylaşılmasını da istiyor.

Cumhuriyet’in İYİ Partili kaynaklardan aldığı bilgiye göre bir partili heyet masada yer alan diğer partileri ziyaret ederek kendilerinin önerilerini sundu. Heyette, İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, Şenol Sunat, Ümit Özlale, Bahadır Erdem yer aldı. Akşener’in danışmanı Güven Sak’ın da hazırlanan öneriye önemli katkılarda bulunduğu öğrenildi.

İYİ Partili kurmaylar tarafından hazırlanan öneri iki ana noktaya odaklanıyor. Buna göre seçimlerin kazanılması durumunda cumhurbaşkanının tek yardımcısının olması ve güçlendirilmiş yetkileri olmalı, fiili başbakan olarak görev yapmalı. Bu makam için de en uygun isim Meral Akşener.

Öneride, partilerin karar alma süreçlerindeki oy hakları da belirlendi.

İKİ LİDERE İKİŞER OY

İYİ Parti’nin önerisine göre kararlar alınırken, İYİ Parti ve CHP genel başkanları, oyları yaklaşık/eşit olduğu için ikişer oy hakkına, diğer parti genel başkanlarının ise birer oy hakkına sahip olacaklar. İYİ Parti’nin önerisi ve diğer partilerin yaklaşımları üzerine ortak aday ve diğer pazarlıkların önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor.

Ayrıca, İYİ Parti kulislerinde Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının gündeme gelebileceği de dile getiriliyor.