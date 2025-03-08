Meral Akşener sessizliğini bozdu: 'Değerli kadınlar...'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 19:35

Güncelleme: 08.03.2025 - 19:35

İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Akşener paylaşımında, "Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SADECE BELİRLİ GÜNLERDE DEĞİL..."

Akşener'in açıklaması şu şekilde:

"Hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcılığa, zorbalığa ve haksızlığa karşı yıkılmayan, mücadeleden vazgeçmeyen değerli kadınlar,

Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz.

Ancak şunu unutmayın ki, böylesi netameli zamanlarda verilen hiçbir mücadele yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşümün de bir parçasıdır.

Çünkü tarihimizde de nicelerine şahitlik ettiğimiz gibi kadınlar, toplumun üreten, yöneten, değiştiren ve dönüştüren en kıymetli gücüdür.

Bu gücün sadece belirli günlerde değil, her zaman hatırlarda kalmasını diliyor,

Emeğiyle, zekâsıyla ve cesaretiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum..."