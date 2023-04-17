Meral Akşener: Söz veriyoruz Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen Seçim Beynnamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Akşener, “Ne yazık ki bugün Türkiye’de tarihin yüz karası, vicdanı kin karası, ahlakı da günah karası olan ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz bir iktidar var” dedi.

Akşener, Erdoğan’a da şu sözlerle yüklendi:

“Baktığı dev aynasını milletin gönül penceresi zanneden Beştepe Muhtarı, asıl sen buraya çok iyi bak. Atılan onca iftiraya rağmen biz hâlâ buradayız. Kurulan, onca tuzağa rağmen biz hâlâ buradayız. Yalanlara, engellere, barikatlara, hatta kurşunlara rağmen, biz hâlâ buradayız ve dimdik ayaktayız.”

‘SÖZÜM SÖZ KAZANACAĞIZ’

14 Mayıs’ta “milleti bu ucube sistemden kurtaracaklarını” dile getiren Akşener, “Sözümüz söz, biz buradayız. Kimse merak etmesin, 14 Mayıs’ta tarih yazacağız” diye konuştu. Akşener, bugün ülkeyi yönetenlerin “adaleti zulümle sarstığını, bilgiyi cehalete kurban ettiğini, huzuru nifakla kaçırdıklarını, özgürlükleri baskıyla boğduklarını” söyledi.

‘ÖLÇÜYÜ KAÇIRDILAR’

Akşener, AKP Dörtyol ilçe teşkilatındaki etkinlikte emekli bir din öğretmeninin yüzyılın felakati depremler için “Kardeşlerim buna bir felaket dedi. Ben de rahmet diyorum” şeklindeki sözlerine şu yanıtı verdi:

“Recep Bey çıktı, ‘Kader planı’, ‘Ölüm bu işin fıtratında var’ dedi. Hatay’da daha da ileri gittiler. ‘Bu depremde rahmet var’ diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar. Sonuç ne oldu? Ne sellerde ne depremlerde ne maden facialarında insanlarımızı yaşatmadılar. İnsanlarımızı değil, kendilerini düşünüyorlar. İnsanlarımızı değil, yandaşlarını yaşatıyorlar. Cebine, 50 lira sıkıştırmaya çalıştıkları Dilek Özçelik’i yaşatamadılar. Enes Kara’yı yaşatamadılar. Mülakat dediler, torpil düzenini sürdürdüler. Başkentin göbeğindeki alçak bir suikastı görmezden geldiler. Sinan Ateş’i de yaşatamadılar.”

‘YOKSULLUK BİTECEK’

Partinin toplumsal sözleşmesinin ilk unsurunun “adalet” olduğunu vurgulayan Akşener, “İYİ Parti olarak buradan söz veriyoruz: 14 Mayıs’tan sonra milletimizin sandıkta uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına da adil davranacağımıza, söz veriyoruz. Bizde cumhuriyetimizden miras aldığımız, mangal, gibi bir yürek var. 14 Mayıs’tan sonra, AK Parti iktidarının süs olarak gördüğü adalet; toplumsal sözleşmemizin ilk sözü, inşa edeceğimiz Türkiye’nin de temeli olacak. Yoksulluk bitirilecek” diye konuştu.

‘İBRETLİK’

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti iktidarının keyfine göre bir gün hain ilan ediliyoruz, bir gün terörist ilan ediliyoruz. Milletçe haklı olmamıza rağmen tehdit edilen bizler oluyoruz; iftira atılan, bizler oluyoruz ama her seferinde mağdur olan enteresan bir biçimde Recep Bey ve arkadaşları oluyor. Gerçekten ibretlik. Kurşun bize atılıyor; mağdur olan yine onlar.”

Erdoğan “Şahlanıyoruz” dedikçe Türkiye’nin “dibe battığını” kaydeden Akşener, “21 yıl boyunca yapamadıklarını bu sene mi yapacaklar? Yapamazlar. Çünkü çıkarları farklı” dedi.

‘KİŞİYE ÖZEL’ SEÇİM BEYANNAMESİ

İYİ Parti’nin “kişiye özel olarak hazırlanan” seçim beyannamesini Ümit Özlale açıkladı. Özlale, “www.turkiyetarihyazacak.com” adresinden şehir, yaş, meslek dalları gibi özellikler girildiğinde, oluşan profile göre “özel beyannamelerin de ortaya çıktığını” belirtti.

Beyannamede dikkat çeken vaatlerden bazıları şöyle: