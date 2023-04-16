Meral Akşener’in danışmanı Hasan Sami Özvarinli AKP'ye katıldı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 02:11

Güncelleme: 16.04.2023 - 02:11

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Milli Savuna Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı AKP Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli'nin AKP'ye katıldığı açıklandı.

Toplantıda konuşma yapan AKP Genel Başkanı Yardımcısı Özhaseki 'yıllarca İYİ Parti'de siyaset yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığını yapmış ama gördüklerinden, yaşadıklarından sonra, 'Burada ben bir saniye bile duramam' diyerek ayrıldığını' belirttiği Hasan Sami Özvarinli'yi sahneye davet etti.

Özvarinli, bugün burada olmaktan büyük bir şeref duyduğunu ifade ederek, evvela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bütün AKP mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Hayatını Türk milletinin ve Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geldiği bu noktada, bugün buraya gelmekten şeref duyduğunu belirten Özvarinli, şunları söyledi:

"Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum. Ben, karşı tarafın belki de en çetin ceviz, kaya parçalarından birisi olarak, aldı getirdi sayın bakanım ve bu kutlu davaya tabiri caizse monte etti. Önce size şu sözü veriyorum. Bu 30 gün içerisinde bu kardeşiniz ki hayatımız bunun eserleriyle doludur, durmayacağız. Zafere emin adımlarla gideceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin pazarlığını yapanlara emanet etmeyeceğiz."



"30 GÜN BOYUNCA..."

Burada gençler olduğunu, hatayı gördükleri yerden dönmenin mesuliyetinin bulunduğunu kaydeden Özvarinli, "Her insan doğruyu söyleyemez. Doğruyu söylemek, bir yandan cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman oradan sırtını dönmeyi de bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz, hem sırtımızı dönüyoruz. Ama ne için, memlekete ihanet çukurunda hizmet etmemek için bugün buradayım. Sizlerle birlikteyim. Önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye kazan, ben bir kepçe, Allah'ın izniyle her yere gidip çalışacağım" diye konuştu.

Özhaseki, AKP'ye katılan Özvarinli'ye rozet taktı.