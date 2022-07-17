Meral Akşener ve Mansur Yavaş'tan şehit Teğmen Ömer Faruk Civelik için başsağlığı mesajı
İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için başsağlığı mesajı yayımladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için başsağlığı mesajı yayımladı.
Meral Akşener: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Ömer Faruk Civelek’e yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 17, 2022
Başımız sağ olsun. ????
Mansur Yavaş: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 17, 2022
Başımız sağ olsun. ????
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