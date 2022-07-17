Meral Akşener ve Mansur Yavaş'tan şehit Teğmen Ömer Faruk Civelik için başsağlığı mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için başsağlığı mesajı yayımladı

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 21:29
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'tan şehit Teğmen Ömer Faruk Civelik için başsağlığı mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Meral Akşener: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Ömer Faruk Civelek’e yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Mansur Yavaş: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.


İyi Parti Meral Akşener Mansur Yavaş Şehit
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