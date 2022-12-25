Meral Akşener ve Mustafa Sandal’dan ‘Aya Benzer’ dansı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Akşener etkinlikte sahne alan Mustafa sandal ile Aya benzer şarkısıyla dans etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Etkinlik sonrasında ise ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.
Mustafa Sandal, Akşener ile yaptığı “Aya Benzer” dansını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sandal paylaşımında, "Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık" ifadelerini kullandı.
Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık :) pic.twitter.com/mJGhT34WwS— Mustafa Sandal (@mustinetnet) December 25, 2022
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