Meral Akşener ve Mustafa Sandal’dan ‘Aya Benzer’ dansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Akşener etkinlikte sahne alan Mustafa sandal ile Aya benzer şarkısıyla dans etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 17:09
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Etkinlik sonrasında ise ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

Mustafa Sandal,  Akşener ile yaptığı “Aya Benzer” dansını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sandal paylaşımında, "Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık" ifadelerini kullandı.


Meral Akşener İyi Parti Mustafa Sandal Aya Benzer

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