Meral Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 kente gidecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ocak ayında 8 büyükşehrin il kongrelerini yerinde takip edecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 büyükşehirde teşkilatının seçimlerini bizzat takip edecek.
İYİ Parti’de ekim ayında alınan 3’üncü Olağan Kurultay kararında son düzlüğe girildi. İlçe kongrelerini tamamlayan partide il kongreleri 9 Aralık’ta Afyonkarahisar’da başladı. Mart 2022’de Başkanlık Divanı’nda yaptığı değişiklikle teşkilat başkanlığını Koray Aydın’dan alarak doğrudan kendisine bağlayan Akşener, partisinin il kongrelerine de çıkarma yapacak. Akşener, ocak ayında 8 büyükşehrin il kongrelerini yerinde takip edecek. Akşener’in 4 hafta içinde katılacağı kongrelerin arasında mevcut il başkanıyla devam kararı alan illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi mevcut başkanların yeniden aday olmayacaklarını açıkladıkları iller de var.
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