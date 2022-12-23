Meral Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 kente gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ocak ayında 8 büyükşehrin il kongrelerini yerinde takip edecek.

Gamze Kolcu
23 Aralık 2022 Cuma, 04:00
Meral Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 kente gidecek
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 büyükşehirde teşkilatının seçimlerini bizzat takip edecek.

İYİ Parti’de ekim ayında alınan 3’üncü Olağan Kurultay kararında son düzlüğe girildi. İlçe kongrelerini tamamlayan partide il kongreleri 9 Aralık’ta Afyonkarahisar’da başladı. Mart 2022’de Başkanlık Divanı’nda yaptığı değişiklikle teşkilat başkanlığını Koray Aydın’dan alarak doğrudan kendisine bağlayan Akşener, partisinin il kongrelerine de çıkarma yapacak. Akşener, ocak ayında 8 büyükşehrin il kongrelerini yerinde takip edecek. Akşener’in 4 hafta içinde katılacağı kongrelerin arasında mevcut il başkanıyla devam kararı alan illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi mevcut başkanların yeniden aday olmayacaklarını açıkladıkları iller de var. 


Meral Akşener Seçim Kurultay

En Çok Okunan Haberler