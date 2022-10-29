Meral Akşener'den 29 Ekim paylaşımı: 'Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir video klip yayınladı. Akşener, "Bugün, Cumhuriyet gibi hayatların doğum gününü kutluyoruz. Fırsatlarımızı eşitleyen, kimsesizlere kimse olan, nice başarıların yolunu açan bu büyük hikayemizi kutluyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti, 99 yaşında...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Bayramı'nı, yayınladığı bir video klip ile kutladı. Akşener'in yayınladığı klipte, "Asırlık Pastane" yazılı bir pastanede; dedesinin doğum gününü kutlamak için hazırlanan Elif’in, doğum günü hediyesi olarak dedesinin anı duvarına asmak için aile albümünden getirdiği eski fotoğraflar yer alıyor.
Duvarda; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün, Zübeyde Hanım’ın, Nene Hatun’un, Dr. Sadık Ahmet’in, Ahmet Ertegün’ün, Yahya Kemal’in, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Attila İlhan’ın, Afet İnan’ın, Yıldız Moran’ın, İdil Biret’in, Nezihe Muhiddin’in, Halil İnalcık’ın, Abdi İpekçi’nin, Mualla Eyüboğlu’nun, Vecihi Hürkuş’un, Millî Takım Dünya Kupası üçüncülüğünden İlhan Mansız’ın, Cahit Arf’ın, Uğur Mumcu’nun, Münir Özkul’un, Adile Naşit’in, Kemal Sunal’ın, Tarık Akan’ın, Sadri Alışık’ın, Halit Akçatepe’nin, Fatma Refet Angın’ın, Ferhan Şensoy’un, Hasan Ali Yücel’in, Aşık Veysel’in, Nurullah Esat’ın ve Akşener’in gençlik yıllarından fotoğrafı bulunuyor.
Kendi sesiyle video klibin sonunda Akşener, "Bugün, Cumhuriyet gibi hayatların, doğum gününü kutluyoruz. Fırsatlarımızı eşitleyen, kimsesizlere kimse olan, nice başarıların yolunu açan, o büyük hikâyemizi kutluyoruz. Biz bu asırlık hikâyeyi hep birlikte yazdık.Millet olarak uyanıp istikbalimize sahip çıktık. Ve şartlar ne kadar zor olursa olsun, hür sesimiz, daima mavi göklerde yankılanacak. Cumhuriyetimiz, ilelebet payidar kalacak" sözleri yer aldı.
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