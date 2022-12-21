Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e yanıt: Yok saymalarına izin vermeyeceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'in "Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz" açıklamasına dikkat çeken bir yanıt verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.
İYİ Parti enel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hapis ve siyasi yasak kararı sonrası İmamoğlu’na destek için Saraçhane’ye gitmesini eleştirenlere cevap veren Akşener, aynı desteği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da vereceğini belirtti.
Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık.— Meral Akşener (@meral_aksener) December 21, 2022
Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz.
Nasıl ki; “Saray sizinse Saraçhane bizimdir!” dediysek;
“Beştepe sizinse Ankara bizimdir!” demeyi de çok iyi biliriz. pic.twitter.com/Ln6VW4IMsa
"‘BEŞTEPE SİZİNSE ANKARA BİZİMDİR!’ DEMEYİ DE ÇOK İYİ BİLİRİZ”
Akşener, “Bugün hedefleri Ekrem Başkan'dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan’ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; “Saray sizinse Saraçhane bizimdir!” dediysek; ‘Beştepe sizinse Ankara bizimdir!’ demeyi de çok iyi biliriz” ifadelerine yer verdi.
YAVAŞ’TAN AKŞENER’E DİKKAT ÇEKEN YANIT
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener’in bu paylaşımına yanıt verdi. Akşener’in paylaşımını alıntılayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
- Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara’yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz.
Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 21, 2022
Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz. https://t.co/aVUmMUZ9ws
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