Akşener-İmamoğlu fotoğrafına HDP'den yorum: 'Kim yanında durursa doğru yapar'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Saraçhane'deki fotoğrafına HDP Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den yorum geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
İmamoğlu'nun Saraçhane'deki ofisinde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile kucaklaşma fotoğrafı gündem olmuştu. Akşener, İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına, “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” açıklamasıyla yanıt vermişti.
HDP'DEN YORUM
HDP Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den söz konusu fotoğrafa yorum geldi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; konuya ilişkin açıklamada bulunan HDP Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, “Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu’nun samimi fotoğraf vermesi partimizi rahatsız etmez. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na yapılan büyük bir haksızlık var. Kim ki İmamoğlu’nun yanında durursa, onunla dayanışırsa doğru yapar” dedi.
Temel sözlerininin devamında şunları kaydetti:
“Biz bu konuyla ilgili Meral Akşener’in siyasi görüşü ve düşüncesiyle ilgilenmiyoruz. İmamoğlu hakkındaki karar daha önce bizim partimiz üzerinde uygulandı, şimdi başka kesimlere doğru genişletiliyor. Bu nedenle Akşener’in İstanbul’daki mitinge katılması bizi rahatsız etmez, sahiplenme herkesin alması gereken bir tutumdur. Fakat Akşener’in bundan ne murad ettiği konusu tartışmalı. Burada neyin hedeflendiği, bu sahiplenme görüntüsüyle ne mesaj verildiği kamuoyunun takdirine bırakılmalıdır.”
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