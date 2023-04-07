Meral Akşener'den gözaltına alınan tasarımcı Mahir Akkoyun'a destek: 'Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:47

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:53

Marketlerdeki artan fiyatlara ve enflasyona dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler basarak sosyal medyada paylaşan tasarımcı Mahir Akkoyun, sabah saatlerinde 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı.

AKŞENER'DEN DESTEK: SADECE 37 GÜN KALDI

Akkoyun'un gözaltına alınmasına aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de yer aldığı binlerce isim sert tepki gösterdi. Son olarak Akkoyun'a bir destek de İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Akşener, "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" dedi.

Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı.



Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz.



Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak.



Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız!



Sadece 37 gün kaldı. https://t.co/SQx7ojyphk — Meral Akşener (@meral_aksener) April 7, 2023

NE OLMUŞTU?

Market raflarına "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun, 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akkoyun, "Gözaltına alınıyorum. Konak güvenlik şube" dedi.

Akkoyun’un avukatı Berfin Kaya, ANKA'ya yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınma sebebi Twitter’da paylaşmış olduğu tasarımlar, bu tasarımlara ilişkin Cumhurbaşkanına hakaretten şu anda gözaltında” dedi.

Kaya, "Mahir bu sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı, gözaltına alınma sebebi Twitter’da paylaşmış olduğu tasarımlar, bu tasarımlara ilişkin Cumhurbaşkanına hakaretten şu anda gözaltında. Savcı mevcutlu istediği için adliyeye geçecek. Mahir’in paylaşımlarında herhangi bir suç yok, Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşmamış durumda ama yine de Mahir şu an gözaltında, birçok kurumdan da insan destek olmaya geldi Mahir’in yanındayız" ifadelerini kullandı.