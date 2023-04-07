'Erdoğan sayesinde' akımını başlatan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:32

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:45

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, marketlerdeki artan fiyatlara ve enflasyona dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı.

Akkoyun, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir’de gözaltına alınan Akkoyun, Konak güvenlik şubeye götürüldüğünü yazdı.

Konak güvenlik şube — mahirgra (@mahirgra) April 7, 2023

NE OLMUŞTU?

Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılmaya başlanmıştı.