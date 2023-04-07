'Erdoğan sayesinde' akımını başlatan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı

Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak marketlerde viral olan 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:32
'Erdoğan sayesinde' akımını başlatan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı
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Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, marketlerdeki artan fiyatlara ve enflasyona dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı.

Akkoyun, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir’de gözaltına alınan Akkoyun, Konak güvenlik şubeye götürüldüğünü yazdı.

NE OLMUŞTU?

Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılmaya başlanmıştı.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan Mahir Akkoyun

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