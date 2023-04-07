'Erdoğan sayesinde' akımını başlatan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı
Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak marketlerde viral olan 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alındı.
Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, marketlerdeki artan fiyatlara ve enflasyona dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı.
Akkoyun, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
İzmir’de gözaltına alınan Akkoyun, Konak güvenlik şubeye götürüldüğünü yazdı.
Konak güvenlik şube— mahirgra (@mahirgra) April 7, 2023
NE OLMUŞTU?
Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılmaya başlanmıştı.
Şöyle stickerlar tasarladım.— mahirgra (@mahirgra) April 5, 2023
İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye. pic.twitter.com/YpWtjYAMDT
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