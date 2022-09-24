Akşener: "Erdoğan, ‘İstanbul benim aşkım’ derdi; İstanbul’u almak Sayın Erdoğan’ın elinden aşkını almaktı"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit'te katıldığı bir tanıtım programında "Benim hedefim doğrusu İstanbul’du. Çünkü sayın Erdoğan, ‘İstanbul benim aşkım’ derdi. İstanbul’u almak Sayın Erdoğan’ın elinden aşkını almaktı. Ben o aşka göz dikmiştim" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İzmit Belediyesi’nin üç yıllık çalışmalarıyla ilgili tanıtım programına katıldı.
Akşener, Erdoğan'a yönelik dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Akşener, "Benim hedefim doğrusu İstanbul’du. Çünkü sayın Erdoğan, ‘İstanbul benim aşkım’ derdi. İstanbul’u almak Sayın Erdoğan’ın elinden aşkını almaktı. Ben o aşka göz dikmiştim" dedi ve şöyle devam etti:
"O aşkın alınmasından benden başka inanan olmadı. Her türlü iddiaya girdik, basın mensupları da dahil. Şimdi, sonuç biz bu bakış açısıyla, bu ülkenin insanlarına ‘olabilir, biz yapabiliriz, istersek başarabiliriz’ i ispatladık. Şimdi, bunları niye anlattım? Ben size tekrar teşekkür ediyorum, her gördüğümde de teşekkür ettim, etmeye de devam edeceğim. İnşallah çalmayacaksınız çırpmayacaksınız, çaldırmayacaksınız. Zaten üçünü yapmayınca her şey düzgün gidiyor. Orada sorunumuz yok ama gözden kaçırmamamız gereken bir şey daha var."
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