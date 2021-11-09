Meral Akşener'in konuşması sırasında yayın kesildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında Erdoğan videosunu izletirken NTV ve Haber Global canlı yayını kesti.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 15:25
Meral Akşener'in konuşması sırasında yayın kesildi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'lilere dair video izletirken NTV'de ve Haber Global'de canlı yayın kesildi.

İzletilen videoda Erdoğan'ın kadınlara, madenci yakınlarına, hayatını kaybeden askerlere dair söylemleri, AKP'lilerin Erdoğan'a "Peygamber" demesi gibi konuşmalar yer alıyordu.

İşte yayının kesildiği o anlar: 


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