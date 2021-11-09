Son dakika: Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt

09 Kasım 2021 Salı, 09:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Akşener, şehit yakınına küfreden ve grup başkanvekilliği görevinden alınan İYİ Partili vekil Lütfü Türkkan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki Genel Başkanına küfretmiş ahlaksız bir adam da olsa yaptığı yanlış" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Akşener, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'ın, seçim döneminde TRT ekranlarına çıkartılmasını hatırlattı. Akşener, "Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez." ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yarın 10 Kasım, ortak bir hüznümüzün mavi gözlü bozkurtumuzu ebediyete uğurladığımızın yıl dönümü. O büyük iradenin lideri bundan 83 yıl önce aramızdan ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdaki ayrık otlarını saymazsak Türkiye’nin her kimlikten her renkten vatandaşın şükranla andığı bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin buluşma noktasıdır. Ahlaksız gayretlere rağmen o büyük insanın vakfettiği bu büyük aziz milletin kalbinden silmeyi başaramadılar. Görüyorum ki vefatından 83 yıl sonra bile neden hâlâ bu kadar sevildiğini anlamakta zorlanıyorlar. Şaşırmıyoruz çünkü önce millet diyemeyenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaları mümkün olamaz. Allah'ın huzurunda ondan razı olduğumuzu ilan ediyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten razıyız Allah da mavi gözlü bozkurtumuzdan ve tüm istiklal gazilerimizden razı olsun."

O büyük mücadelenin en önemli özelliği neydi biliyor musunuz aynı amaç uğruna birlikte çarpan yüreklerdi. Aynı dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en önemli ihtiyacı budur. O nedenle bizim görevimiz AK Parti iktidarının aksi yöndeki tüm gayretine karşı milletimizin her bir ferdinin yüreğinin bir arada artmasını sağlamaktır. Onlar kavga çıkartmaya çalıştıkça havuz medyasının tuzaklarıyla sinir uçlarımızla oynadıkça biz istediklerinin tam tersini yapıp sakin olmaya mecburuz. Bizim siyasetimizde ayrıştırma ve düşmanlık değil birlik ve kardeşlik vardır. Karşımızda bütün değerleri ayaklar altına almış kirli bir zihniyet var.

Her tür çirkinliği yapacaklar ama biz yolumuza devam edeceğiz. Nitekim biliyorsunuz geçtiğimiz cuma AK Partinin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık."

"LÜTFÜ BEY BİR HATA YAPTI"

"Evet Lütfü Bey bir hata yaptı, karşısındaki kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Ancak benim asıl dikkatimi çeken bu olay vesilesiyle başka Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti mensuplarının gönüllerindeki şehit şehit yakını hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri oldu."

"ELLERİNDE ŞEHİT KANI OLANLARI..."

"Ben de bazı ilaveler yapayım. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün anasına Zübeyde Hanıma genelevde çalışıyor diyenler oldu sarayda kabul edildiler. Bu ülkenin kadınlarına başı açık kadın perdesiz eve benzer ya satılıktır ya kiralık denildi. Elini uzatıp çekil şuradan diyen olmadı .Rize Belediye Başkanı çözüm sürecine ne gerek var her birimiz ikinci bir eş olarak Kürt kadınlarını alalım bu mesele çözülsün dedi, yerinde oturdu kınamaya bile uğramadı. Bu örnekleri defalarca sayı sonsuz sayıda anlatabiliriz. Bunları söylemek bile benim içimi acıtıyor. Ama biraz önce videosunu izlediğiniz ahlak şövalyesi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının şehitlerimize olan saygısı milletimize olan muhabbeti kadınlara olan hassasiyeti neresinden tutsanız rezillik, saygısızlık, derin bir kirlilikle karşı karşı karşıyayız. Bir hususun altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez."

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'deki yurttaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü.

Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gergin ortam nedeniyle doğru olmayan kendisine de yakışmayan ifadeler kullandığını belirterek "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Yaşananların ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

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