Meral Danış Beştaş'tan 'CHP' çıkışı: 'Hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz'

DEM Parti İBB adayı Beştaş, CHP lideri Özgür Özel'in "Bize kazandırmak değil, kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözleri için, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 18:04
Meral Danış Beştaş'tan 'CHP' çıkışı: 'Hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz'
Abone Ol google-news

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İlke TV'ye 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, DEM Parti'nin yer seçim stratejisi ile ilgili "Bize kazandırmak değil, kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözlerine şu yanıtı verdi: 

"Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, yanıtı veririz yani."

"KİMSEYE BORÇLU DEĞİLİZ" 

DEM Partili Beştaş, konuşmasının devamında, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz. Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar. Bu nedenle Gökhan Günaydın'ın da, Özgür Özel'in de bu açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm. Biz hiyerarşik olarak onların altı üstü değiliz. Kendimizi öyle görmeyiz, onlar da parti, biz de partiyiz" ifadelerini kullandı.


MERAL Danış Beştaş haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı

DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul, İzmir ve Ankara'yı geride bıraktılar! Konut fiyatlarında yangın küçük şehirlere de sıçradı

İstanbul, İzmir ve Ankara'yı geride bıraktılar! Konut fiyatlarında yangın küçük şehirlere de sıçradı
Topkapı’da bir kişiye tramvay çarptı! Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama

Topkapı’da bir kişiye tramvay çarptı! Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama
Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'
Moskova’da milli gurur… Nilay Tahiroğlu gümüş madalya kazandı

Moskova’da milli gurur… Nilay Tahiroğlu gümüş madalya kazandı
Saray’ın sınırsız kişisel veri toplama yetkisini iptal eden AYM, gerekçeli kararını açıkladı: Ölçüsüzlüğe geçit yok!

Saray’ın sınırsız kişisel veri toplama yetkisini iptal eden AYM, gerekçeli kararını açıkladı: Ölçüsüzlüğe geçit yok!
Sopranos’un Adriana’sından ‘OnlyFans’ itirafı: ‘5 dakikada kredi borcumu ödedim’

Sopranos’un Adriana’sından ‘OnlyFans’ itirafı: ‘5 dakikada kredi borcumu ödedim’
Kurmaylarıyla yerel seçim stratejisini çalışan CHP lideri Özgür Özel sahaya iniyor: Hedef sandıkta birleşme!

Kurmaylarıyla yerel seçim stratejisini çalışan CHP lideri Özgür Özel sahaya iniyor: Hedef sandıkta birleşme!
Oyun kokuları bu cihaz sayesinde artık parmaklarınızın ucunda…

Oyun kokuları bu cihaz sayesinde artık parmaklarınızın ucunda…