Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:36

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:36

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçildi. Peki, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

Meral Danış Beştaş 5 Nisan 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1990'da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. Aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkûm edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak yer aldı. Beştaş, Kobani Olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında 30 Ocak 2017'de gözaltına alındı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.[4] 22 Nisan 2017'de yapılan ilk duruşmada tahliye edildi. Milletvekili adayı olduğu Erzurum ilinde 2023 yılında bir trafik kazası geçirdi ve hafif atlatmayı başardı.