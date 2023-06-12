Meral Danış Beştaş'tan çok konuşulacak İstanbul, Ankara ve İzmir açıklaması: Aday çıkarmak en doğal hakkımız
Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP’nin yerel seçimlerde Ankara, İzmir ve İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.
Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanarak seçim süreci ve 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile bir araya gelmemesine yönelik eleştiride bulunan Beştaş, “Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu‘na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1’lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu. Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım” dedi.
TİP'E VE BAŞ'A SERT SÖZLER
Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında da konuşan Beştaş, “Aynı eleştiriyi TİP’e de yöneltiyoruz. Erkan Baş 'Biz Kürtlerle yan yana durmazsak daha fazla oy alırdık’ diyor. Bir nevi Kürtlere veba muamelesi yapılıyor. Bu tavrı doğru bulmuyoruz. Şu an Emek ve Demokrasi Bloğu bileşenlerinin toplantıları sürüyor. Toplantı sonrası herkes kendi partisi açısından değerlendirmelerini yapacak” ifadelerini kullandı.
Beştaş, HDP’nin üç büyükşehirde (Ankara, İzmir ve İstanbul) aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna da “Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var" yanıtı verdi.
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