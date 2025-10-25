Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 10:32:00
“Casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı.

“Casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı.

Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgitay Durna, gözaltı süresinin uzatılma kararının ailesine tebliğ edildiğini açıkladı.

Açılan soruşturma kapsamında dün sabah evinden gözaltına alınan Yanardağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.

Dün yapılan operasyonda TELE1 binası da basılmış, binada arama yapılmıştı. Akşam saatlerinde ise TELE1’E kayyum atandığı duyurulmuştu.

"YALNIZCA GAZETECİLİK YAPTIM"

Merdan Yanardağ, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada operasyonun "siyasi" olduğunu belirtip şu ifadeleri kullanmıştı: 

“Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler, siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etmem söz konusu olamaz, yalnızca gazetecilik yaptım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış bir kumpastır.”

 

