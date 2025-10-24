Medya örgütleri ve sendikalardan TELE1’e kayyum atamasına tepki: “Gazetecilik suç değildir”

TELE1 Televizyonu’na kayyum atanmasına Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden sert tepki geldi. Örgütler, kararı basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik hukuksuz bir saldırı olarak değerlendirdi.

TGS: TELE1 YALNIZ DEĞİLDİR

Türkiye Gazeteciler Sendikası, TELE 1’e kayyum atanmasını hukuksuz bir karar olarak değerlendirerek, gazeteciliğin suç olmadığını vurguladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sabah Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı Tele 1'e akşam kayyım atandı. Hukuksuz karar, tam da gün boyu yaşanan benzer hukuksuzluk haberlerinin sıralandığı ana haber bülteninde uygulandı ve yayın kesildi. Çünkü hedef haber, çünkü hedef gazetecilik. Merdan Yanardağ da Tele1 de tüm gerçek gazeteciler ve basın yayın kuruluşları da yalnız değildir. Çünkü gazetecilik suç değildir.”

DİSK BASIN İŞ: BASININ DÖRDÜNCÜ GÜÇ OLMA İŞLEVİ, KAYYUM OPERASYONLARIYLA DİREKT HEDEF ALINIYOR

TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına tepki gösteren DİSK Basın İş (Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası), kayyum atanmasını halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İktidar, eleştirel sesleri susturmak için uydurma bir gerekçeyle TELE1’e kayyum atadı. Bu karar basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Bu kararın anlamı açık, iktidar karşısında bağımsız yayın yapabilen kanallar tek tek devre dışı bırakılıyor. Basının dördüncü güç olma işlevi, kayyum operasyonlarıyla direkt hedef alınıyor. Haber alma hakkı ve bilgi edinme özgürlüğü gasbediliyor. Basın özgürlüğü için; halkın haber olma ve haber alma hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. TELE1’e yönelik operasyon derhal son bulmalıdır.”

ÇGD: “HALKIN HABER ALMA HAKKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Çağdaş Gazeteciler Derneği paylaşımında şu ifadelerle TELE1'e kayyım atanmasına tepki gösterdi:

"Bugün Türkiye basın tarihi açısından kara bir gündür. TELE1’e kayyum atanması; ifade ve basın hürriyetine büyük bir darbe vurmuştur. Bu karar anayasal hakların yok sayılmasıdır. Kanal yöneticisine yöneltilen dayanaksız suçlamalar gerekçe gösterilerek bir televizyon kanalını susturmak; masumiyet karinesini çiğnemek, bağımsız medyayı cezalandırmaktır. Bu karar hukukun değil, siyasetin hükmettiği bir düzenin göstergesidir. Demokrasiye, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkacağız!"