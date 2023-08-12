Merdan Yanardağ’dan yeni açıklama

Yayınlanma: 12.08.2023 - 21:15

Güncelleme: 12.08.2023 - 21:15

“Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Merdan Yanardağ, 46 gündür tutuklu.

Yanardağ, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV için sansürün bitmesine saatler kala bir çağrıda bulundu.

Yanardağ, Twitter hesabından paylaşılan mesajında şunları kaydetti:

“TELE1 ekranını 7 gün karanlığınıza boyadığınız için Türkiye daha demokratik ve adil bir ülke mi oldu? Beni tutukladığınız için gerçeğin de kararacağını mı sanıyorsunuz? Susmayacak, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz. Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1’e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. TELE1 bugün yeniden yayında... Gerçeği örtemeyecek, halkın sesini kesemeyeceksiniz.”