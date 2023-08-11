Merdan Yanardağ 45 gündür tutuklu: Tutukluluğuna yapılan itiraz yine reddedildi!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:08

Güncelleme: 11.08.2023 - 16:08

'4 Soru 4 Yanıt' programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla hukuksuzca tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden yanıt geldi.



Hedef gösterilip tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha reddedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "suçu ve suçluyu övme” ve 'terör örgütü propagandası yapmak' gerekçeleriyle 25 Haziran'da resen soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ, 27 Haziran'da, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep tarafından sorgulanan Yanardağ, 28 Haziran'da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti.

İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e ifade veren Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edilmişti. İtiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme, itirazı reddetmenin gerekçesi olarak ‘kaçma şüphesi’ni göstermişti.

Yanardağ hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame bugün kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak.