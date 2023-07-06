Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın önceki hafta programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözlerin bağlamından koparılarak hedef haline getirilmesi sonrası “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 9 gün geçti. Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın anayasaya ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden ise “kaçma şüphesi” oldu.

"HANGİ SOMUT OLGU?"

İtirazın reddedilmesine ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan avukat Bilgütay Hakkı Durna, “Bizim açımızdan şaşırtıcı bir karar değil ne yazık ki sürecin ilerlemesinin gösterdiği bir sonuç” dedi.

Yine bir gerekçesiz kararla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Durna, “Kararda suçun oluştuğuna dair somut olgulardan bahsediyor, kaçma şüphesinden bahsediyor ama bunların hiçbirini gerekçelendirmiyor. Mahkeme kararlarının anayasaya ve CMK’ye göre gerekçeli olması gerekiyor. Belli aralıklarla tutukluğuna itiraz etmeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde de iddianamenin hazırlanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.