Son dakika... Devlet Bahçeli kürsüde Merdan Yanardağ'ı hedef aldı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:44

Güncelleme: 04.07.2023 - 11:09

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Değerli vekiller, saygıdeğer misafirler, bir haftalık aradan sonra tekrar toplanan grubumuzun açılışı münasebeti ile yüksek heyetinizi selamlıyorum.

* Mübarek Kurban Bayramı'nda kucaklaşma ile gönüllerimizi mükâfatlandırdık. Bayram tatili süresinde trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara da şifalar diliyorum. Hac ibadetini yapan vatandaşlarımızın sağlıcakla dönmelerini temenni ediyorum.

* İslamiyet, cihatı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten uzaktır. 9 asır boyunca doğu batı arasındaki diyaloğu dini ve kültürel değerler tayin etmiştir. Batı'da Müslüman denilince akla ilk gelen Türk'ler olmuştur. Allah tektir, ordusu da Türk'tür. Sistematik şekilde ilerletilen islamofobi insani şartlarla bağdaşmadığı gibi insanlığı tehdit etmektedir.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA TEPKİ

* Kuranı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur. Bu provokasyonu Irak asıllı provokatörün tek başına yaptığını düşünmek akıllara uzaktır. İsveç'in NATO'ya katılım müzakelerinin yapılacğı bir dönemde vuku bulan alçakça eylem kuşku vericidir. Kuran-ı Kerim bir kağıt parçası değildir. Allah'ın yer yüzüne indirilmiş nurudur. Tüm dünya ateşe verilse bile ilahi hükümlerin tutuşması mümkün değildir. Kuran yakan kendini yakmıştır. Kuran yakan cehennemin dibini boylamıştır.

* Türk milleti her zaman inançlara saygılı davranmıştır. İsveç'te inanç hassasiyetletlerimizi kaşıyan elleri lanetliyorum. İsveç Büyükelçiliği önüne siyah çelenk koyan ülkü ocaklarını huzurlarınızda tebrik ediyorum.

MHP'YE DAVET Mİ? 'HER İNSANIMIZA KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK'

* MHP, insanlığın huzuru projesini hazırlamıştır. Sadece Türk insanı ile değil tüm insanlık ile paylaşma duyarlılığını göstermiştir. Huzur, insanın iç alemi ile dış alemi arasındaki tutarlı denge noktasını işaret etmektedir. Bir dava insanı her şeyden önce insandır, sonra ülkücüdür. İnsan olan haklı davası ile elbette davası ile aynı potada buluşacaktır. Her şeye gerçekçi bakan, dürüstlüğü ile adam olan, hayatın zorluğunu dağa tırmanır gibi tırmanan, göründüğü gibi davranan gönül ve sevda neferi insanlarla yolumuz bir ve aynıdır.

* Bugün dünyada 8 milyar insan yaşamaktadır. Bu 8 milyar farklı dünya demektir. Bizim özellikle insanlığı bilen her insanımıza gönlümüz de kapımız da sonuna kadar açıktır. İnsanı ihmal edersek aldanmak mukadder olacaktır.

* Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, insan haklarına eşit ve hukuk ilkelerine, millet egemenliğine aykırı olamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez. 69. madde de bu esasları içerir. Aksi durumda temelli kapatılması açık belirtilmiştir. Suç ve suçluyu övmek siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur. Türk siyasetinde faal halinde olan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Her parti Türkiye partisi olmak zorundadır. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenliğini gözetmeyen, terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan partilere demokrasilerde yer olmamalı. Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir.

MERDAN YANARDAĞ'I HEDEF ALDI

* Türk siyasetinde faal halde bulunan birinci kaynağı Türk milleti aidiyeti Türkiye'dir. Suç ve suçluyu övmek doğrudan doğruya hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, terör örgütlerinin ve emperyalistlerin kullanımına girmekten gocunmayanlara siyasette yer olmamalıdır. Siyasi partiler Anayasa ve kanunlara uymak zorundadır. Teröristlere taziye dilemek suçtur. Anayasa Mahkemesi, Kandil’in düzmece mahkemesi değildir, zilletin arka bahçesi değildir, asla olmayacaktır.

* Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse, adalet ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir. Adalet ve hukuk demek devlet demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

* Birikmiş ve bilenmiş getto enerjisi açığa çıkmıştır. Fransa sömürgeci geçmişiyle yüzleşmelidir. Sınır aşan göç olgusu tüm ülkeler için zorlu ve çetin bir sınavdır. Göç sorunu çok nazik bir konudur. İnsaf temelinde bu konuya kafa yorulmalıdır. Göç olgusu elbette siyasetin konusu olmalıdır. Türkiye Fransa'ya benzemez. Herkes aklını başına alsın. Yabancı istihbarat örgütlerine piyonluk yapanlara göz açtırmayız.

AYRINTILAR GELECEK...