Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:21

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:34

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın önceki hafta programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 8 gün geçti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Dün Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

TELE1'in haberine göre, Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden ise ‘kaçma şüphesi’ oldu.

'BOYUN EĞMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Silivri’de tutulan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ geçen hafta cezaevinden mesaj yollamış ve “Yapılan, seçim döneminde kullanılan montaj video siyasetinin devamıdır. Dayanışma ile engelleri aşacağız. Haksızlıklara boyun eğmeyeceğim!” ifadelerini kullanmıştı.

"Anlaşılan, bağımsız Tele1’in toplum üzerindeki etkisi, Merdan Yanardağ’ın gazetecilik tavrı iktidarı rahatsız etti. Bu nedenle beni hedef seçtiler. Yapılan, seçim döneminde kullanılan montaj video siyasetinin devamıdır. Tutuklanma sürecimin hukuki değil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunu da kısa sürede göreceğiz." diyen Yanardağ, "Bu anlayışa boyun eğmeyeceğim. Türkiye’nin tüm demokrasi güçlerine ve topluma, Tele1 ve Tele1 yayıncılığı ile dayanışma içerisinde olma çağrısı yapıyorum." demişti.