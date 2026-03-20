Meriç Demir Kahraman'dan bayram mesajı: 'Bu ülkenin o yüreklere adalet borcu var'

Meriç Demir Kahraman'dan bayram mesajı: 'Bu ülkenin o yüreklere adalet borcu var'

20.03.2026 14:20:00
Haber Merkezi
Meriç Demir Kahraman'dan bayram mesajı: 'Bu ülkenin o yüreklere adalet borcu var'

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, “Yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese, ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere bu ülkenin adalet borcu var” açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutulan eşi Tayfun Kahraman'a kızı Vera'yla birlikte ziyarette bulundu. 

Meriç Demir Kahraman, ziyaretin ardından eşinin lehteki yargı kararlarına rağmen tutukluluğunun devam etmesine tepkisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı

"Bugün, bayram arifesinde Vera ile tam 205. kez Silivri’deydim.

Herkes bir anne ve bir babanın çocuğu elbet.

Ancak yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese,

ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere

bu ülkenin ADALET borcu var.

İyi bayramlar."

 

Gezi Davası 1400. gününde: TMMOB’dan 'adalet çığlığı'
Gezi Davası 1400. gününde: TMMOB’dan 'adalet çığlığı' Gezi tutukluları için sürdürülen ‘Adalet Nöbeti’nin 1400'üncü gününde TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu; Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in tutukluluğuna dikkat çekerek “Her gün hukuksuzluk” açıklamasında bulundu.
'Gezi Davası'nın AKP'li hakimi'ni yazmıştı: İsmail Saymaz'a beraat kararı
'Gezi Davası'nın AKP'li hakimi'ni yazmıştı: İsmail Saymaz'a beraat kararı Gazeteci İsmail Saymaz, "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" başlıklı yazısı nedeniyle 7 yıl 7 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.
Gezi davası... TMMOB: 'Hukuksuz tutuklama kararının üzerinden 800 gün geçti'
Gezi davası... TMMOB: 'Hukuksuz tutuklama kararının üzerinden 800 gün geçti' Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Gezi Davası'nda 'hukuksuz' tutuklama kararlarının 800. gününde 3 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da Mimarlar Odası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.