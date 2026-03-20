Meriç Demir Kahraman'dan bayram mesajı: 'Bu ülkenin o yüreklere adalet borcu var'

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutulan eşi Tayfun Kahraman'a kızı Vera'yla birlikte ziyarette bulundu.

Meriç Demir Kahraman, ziyaretin ardından eşinin lehteki yargı kararlarına rağmen tutukluluğunun devam etmesine tepkisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı

"Bugün, bayram arifesinde Vera ile tam 205. kez Silivri’deydim.

Herkes bir anne ve bir babanın çocuğu elbet.

Ancak yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese,

ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere

bu ülkenin ADALET borcu var.

İyi bayramlar."

Bugün, bayram arifesinde Vera ile tam 205. kez Silivri’deydim.



Herkes bir anne ve bir babanın çocuğu elbet.



Ancak yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese,



ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere



bu ülkenin ADALET borcu var.



İyi bayramlar.