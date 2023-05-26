CHP'li Veli Ağbaba: HÜDA PAR'lı milletvekilleri Meclis'te kadın çalışan istemiyorlar

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP’nin TBMM’ye girmesini sağladığı HÜDA PAR’lı isimler ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulndu.

Ağbaba, “HÜDA PAR’ın milletvekilleri Meclis’te kadın çalışan istemiyorlar. Kadın çalışanın olmadığı katlarda çalışmak istiyorlar. İşte AKP’nin Meclis’e soktuğu vekiller bunlar. Bunlar Cumhuriyet, Atatürk, bayrak düşmanı. 28 Mayıs seçimleri geçmeden bütün Türkiye tanısın bunları” diye konuştu.

(Veli Ağbaba)

HÜDA PAR’lı isimlerin “milletvekili yeminiyle” ilgili “itirazları” ise sürüyor. HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, “Vekillerimiz Meclis’e gidecek ve yemin metnini okuyacak” açıklamasında bulunsa da HÜDA PAR’lı vekiller yemin metnini tartışmaya devam ediyor.

AKP’den Batman milletvekili seçilen HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, önceki gün düzenlediği bir toplantıda “milletvekili yemininin yanlış olduğunu” öne sürdü. Ramanlı, “Biz parti programımıza da yazdık. Yemin metni değiştirilmelidir. CHP’nin 6 oku üzerine ben niye yemin ediyorum?” dedi. Ramanlı’nın, değişikliğin “Anayasa değişikliğine bağlı olduğunu” anımsatarak “O zamana kadar ben anayasaya uymakla mükellefim. Ben de o yemin metnini okuyacağım. Bu, yemin metninin içindeki her kelimeye ‘Ben sonuna kadar katılıyorum’ anlamına da gelmemeli” sözleri ise dikkat çekti.

(Serkan Ramanlı)

Ramanlı, Türk eğitim devriminin öncüsü Reşit Galip tarafından yazılan Andımız’ı da hedef aldı. Ramanlı, “O yemin metni doğru değil. Çocuklarımıza bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulması yanlıştı” dedi.