Zülfü Livaneli'nden 1994 yerel seçimleri açıklaması: Her seçimde böyle davrandılar, kentleri teslim ettiler

Yayınlanma: 28.01.2024 - 17:50

Güncelleme: 28.01.2024 - 17:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamında bir dönüm noktası olan 1994 yerel seçimleri, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi yeniden gündem oldu. SHP, CHP ve DSP'nin ayrı adaylar çıkararak katıldığı o seçimde Erdoğan yüzde 25,19 oy oranıyla ipi göğüsleyen isim olarak İBB Başkanı seçilmişti.

O dönem SHP'nin aday olarak seçime giren usta sanatçı Zülfü Livaneli, 30 yıl sonra yeniden alevlenen o tartışma üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Livaneli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aradan 30 yıl geçti ama hala 94 seçimleri konuşuluyor. Hem de yalan yanlış. Erdal İnönü’nün kurduğu SHP, İSKİ skandalından sonra yüzde 8’e düşmüştü. Aday olmam için aylarca bask yapıldı, ricalar, dostluklar devreye girdi. Adaylığı zoraki kabul edince “ortak aday” olmayı şart koştum. Ecevit’i ve Baykal’ı aradım. Desteklerini istedim. Ama kazanma şansları olmadığı halde hırsla mücadele ettiler. Ankara’da da öyle oldu. 25 yıl her seçimde böyle davrandılar ve kentleri Refah’a teslim ettiler. Karşıma Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan, Susurlukçular ve basın çıktı. Yok etmeye çalıştılar. Kalp spazmı geçirip hastaneye düştüm. Seçimde de oylarımızı hunharca çaldılar. Değmezmiş."

Aradan 30 yıl geçti ama hala 94 seçimleri konuşuluyor. Hem de yalan yanlış. Erdal İnönü’nün kurduğu SHP, İSKİ skandalından sonra yüzde 8’e düşmüştü. Aday olmam için aylarca bask yapıldı, ricalar, dostluklar devreye girdi. Adaylığı zoraki kabul edince “ortak aday” olmayı şart… — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) January 28, 2024

Livaneli, bir diğer paylaşımında da 1994 İBB seçiminin sonuçlarını yeniden hatırlatıp "Kim kimin oylarını bölmüş" diye not düştü.