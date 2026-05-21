'Mesele ciddidir' dedi... CHP'ye 'mutlak butlan' kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Milletçe Türkiye'ye sahip çıkma zamanı!'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek. CHP, "Kararı tanımıyoruz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ise kararın ardından yandaş yayın organına konuşarak, "Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN KARAR SONRASI İLK MESAJ

Karara yönelik tepkiler sürerken; Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir mesaj geldi.

İmamoğlu, butlan kararına tepki gösterdi.

"Mesele ciddidir. Partiler üstüdür" diyen İmamoğlu, "Milletçe Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır" çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından duyurulan paylaşımı şöyle:

"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir. Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır."