Meslek Fabrikası önünde bekleyiş sürüyor: Cemil Tugay gece boyu nöbette!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona erdi.

Tahliye süresinin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde Meslek Fabrikası’na polis ekipleri tarafından binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi nedeniyle sabah saatlerinde giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılan Meslek Fabrikası önünde nöbet devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay nöbete devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da vatandaşlarla birlikte Meslek Fabrikası önünde nöbet tuttuğu ve gece boyunca alanda kalacağı öğrenildi.