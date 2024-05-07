Ziraat Bankası'nda skandal iddia! Sınavsız atamalar, usulsüz krediler ve milyonluk tadilatlar...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:26

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:28

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar’ın oğlu ve gelininin sınavsız olarak kamuda işe alındığını açıkladı.

Sözcü Gazetesi’nden Veli Toprak’ın haberine göre Akay, Çakar’ın oğlu Furkan Çakar’ın Borsa İstanbul’a sınavsız alındığını, gelini Hilkat Aydın Çakar’ın da kayınbabasının yöneticilik yaptığı Takas Bank’ta sınavsız işe girdiğini belirtti.

CHP’li Akay, Meclis’te yaptığı açıklamada Ziraat Bankası’nda son dönemde yaşanan bazı sorunlu krediler, akraba atamaları ve usulsüzlüklere dikkat çekti.

Akay’ın gündeme getirdiği çarpıcı iddialar şöyle:

“Fikrettin Aksu (Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili), kullandığı usulsüz kredilerle yüz milyonluk bir serayı aldı ve kenara koydu. Bunu da cebinden hiç para çıkmadan, banka kaynaklarıyla yaptı.

Bu kişi öz kardeşi Şener Aksu’yu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Ziraat Katılım Bankası’na aldırıyor. Yetmiyor, geçtiğimiz eylül ayında yükselme sınavına sokmadan direkt olarak Tedarik Bölümü’ne müdür olarak atamasını gerçekleştiriyor.

Bu atamayla da kalmıyor, oğlunu da Ziraat Bankası’nın iştiraki olan Ziraat Teknoloji’de mühendis olarak göreve başlıyor. Oğlunu da buraya atamış. Bir diğer akrabası olan Murat Bedir’i de Sivas Bölge Başkanı olarak atamış.

Ziraat Bankası Tarımsal Kredilerden Sorumlu Grup Başkanı Ferhat Pişmaf’da eş, dost, akrabasını buraya atamaya devam etmiş. Ferhat Pişmaf kardeşi Rafet Pişmaf’ı Samsun Bölge Başkanı olarak atamış.

Bölge Başkanlığı önemli bir makam, kredi tahsisinde belli bir yetkisi var. Yetkisini aştığı durumlarda konu genel müdürlük makamına ve Kredi Komitesi’ndeki kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısına intikal eder. Yani kardeş teklif ediyor, abi onaylıyor. Bu kredilerin hangi firmalara kullandırıldığıyla ilgili ayrıca bir inceleme yapılması gerekiyor.

16 MİLYARLIK TADİLAT

Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf genelgesi yayınlandı. Kullanılan kağıtların arkasını müsvedde kâğıt olarak kullanın deniliyor’ Fakat kamu bankaları gereksiz tadilatla milyonları sokağa atıyor.

Genel Müdürünün talimatıyla, yılda 400 şube dört yılda da toplam 1600 şubenin tadilatı yapılacak. Bir şubenin maliyeti yaklaşık 10 milyon lira. 4 yılda da 16 milyar lira yapıyor. Bu tadilat işlemleri hangi şirketlere yaptırılıyor? Kimler zenginleştiriliyor?

İKİŞER MAKAM ARACI

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’nin arabalarını daha yeni değiştirdiniz, neden tekrar araç değiştiriyorsunuz?

Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri’ne en son hangi ultra lüks aracı aldınız? Bu yönetim kurulu başkanı ayda iki kere yönetim kurulu toplantısına geliyor, başka da bir şey yaptığı yok.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri’nin hem İstanbul Finans Merkezi’nde hem de Ankara Ulus’ta ikişer makam araçları var. Bu araçların fiyatı da 30 milyon liranın üzerinde bir rakam. Yazıktır, günahtır.

Kamu bankalarında temettü bekleyen çalışanlar var. Sadece Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nda 30 binin üzerinde çalışan temettü bekliyor. Kamu bankaları çalışanlarının hakkını, alın terini vermiyor.

Diğer bir taraftan bakıyoruz, Ziraat Bankası ve Halk Bankası sadece bir yıl içerisinde 3 milyar lira reklam harcaması yapıyor. Makamlarını, koltuklarını korumak için bankaların görünürlüğünü arttırmak için reklama para harcıyorsunuz ama çalışanların temettülerini ödemiyorsunuz.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, kendisi de eş, dost, akrabasını belirli yerlere atamış. Çakar’ın oğlu Furkan Çakar. Borsa İstanbul’a sınavsız girmiş. Hiçbir sınava girmeden Borsa İstanbul’da nasıl görev yapıyor? Çakar yöneticisi olduğu Takas Bank’ta da nüfuzunu kullanmış. Orada da gelini Hilkat Aydın Çakar, buraya sınavsız girmiş.”