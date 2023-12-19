Mansur Yavaş'a yakınlığıyla biliniyordu: İYİ Parti'de bir istifa daha!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 21:16

Güncelleme: 19.12.2023 - 22:08

İYİ Parti'de önümüzdeki yerel seçimlerde 'hür ve müstakil' katılım sağlayacağının açıklamasının ardından istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen İYİ Parti'nin eski Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

Özarslan, "Kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA



Kıymetli Dava Arkadaşlarım,



25 Ekim 2017’de Yüce Türk Milleti’ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük… — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) December 19, 2023

Mesut Özarslan, istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"25 Ekim 2017’de Yüce Türk Milleti’ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti’yi kurduk.

İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.

Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Aziz Türk Milleti’ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."