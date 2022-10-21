Mete Gündoğan adaylıktan çekildi: Saadet Partisi kongreye tek isimle gidiyor

21 Ekim 2022 Cuma, 15:51

Saadet Partisi'nin 30 Ekim Pazar günü yapacağı 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olacağını açıklayan Gündoğan, bu kararını geri çektiğini duyurdu.

Gündoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Temel Karamollaoğlu başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yaptığı uzun müzakerelerin neticesinde, bu kongrede Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığında ittifak etmiştir.

YİK'in bu açıklamasından sonra, teşkilatların her kademesinden ve camiamızın her kesiminden birçok arkadaşımızla istişarele yaptım. Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum.

Camiamızda ve kamuoyunda oluşturduğum heyecandan dolayı memnunum. Kongrenin hayırlara ve Yeni Bir Dünya kurulumunun başlangıcına vesile olmasını dilerim.

Selam, sevgi ve saygılarımla..."