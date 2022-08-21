Saadet Parti kurmayları, Cumhuriyet'e konuştu: 'Liderlerin görüşmesi devam edecek'

21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Edinilen bilgiye göre, bu zirve liderlerin yaptığı son buluşma olmayacak. Saadet Partisi kurmayları konuya ilişkin, “Görüşmelerin devam edeceğine yönelik tüm partilerde bir kanaat var. Liderler görüşmelerin devamına yönelik takvim belirleyecek” bilgisini paylaştı.

Aday isminin bu zirvede de gündemde olmayacağını aktaran Saadet Partililer, “Kamuoyunda bir beklenti olduğunu biliyoruz. Önemli olan beklentiye zamanı gelince cevap vermek” yorumunu yaptı.

Bunun yanında; liderlerin bugünkü buluşmasında masada Merkez Bankası’nın faiz kararı ve iktidarın Suriye sorununda değişen söylemleri olacak.