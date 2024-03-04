Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:09
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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile eski CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk arasında canlı yayında tartışma yaşandı. Giderek büyüyen tartışmada, iki taraf birbirlerine ses tonlarını yükseltince sunucu araya girmekte zorlandı. 

Yarar ve Öztürk, sunucunun sakin olmaları yönündeki çağrıya cevap vermeyince reklama gidildi.

'BEN SENİN OĞLUN DEĞİLİM'

TV100 ekranlarında yayınlanan bir programda ortalık karıştı.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar ile eski CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk arasında tartışma yaşandı. 'Ben senin oğlun değilim?' ifadesiyle giderek büyüyen tartışmada iki tarafın da birbirlerine yönelik ses tonları yükseldi.

REKLAMA GİTTİ

Sunucu Başak Şengül, iki tarafa da sakin olması için çağrı yaptı. Tartışma devam edince program sunucusu Şengül, reklama gitmek zorunda kaldı.

İşte yaşanan o tartışma:

Ali Rıza Öztürk: Ben senin oğlun değilim

Mete Yarar: Kusur bakmayın sevmem yani. Siz sevin, ben hiç sorgulamayacağım

Ali Rıza Öztürk: Ben senin oğlun değilim. Ne bağırıyorsunuz bana

Mete Yarar: Kim size oğlum dedi ya?

Ali Rıza Öztürk: Bağırıyorsunuz onun için diyorum

Mete Yarar: Benimle konuşurken rica ederim bize şey muamelesi çekmeyin

Ali Rıza Öztürk: Sizin söylediğiniz gibi mi konuşmak zorundayım ben

Mete Yarar: Siz bize neyi söylüyorsunuz ya

Ali Rıza Öztürk: Sen bana ne söylüyorsun

Mete Yarar: Benimle böyle konuşma

Ali Rıza Öztürk: Sen benimle böyle konuşma


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