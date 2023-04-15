Metin Akpınar'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: 'Normal bir insan bunu söyleyemez'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 14:13

Güncelleme: 15.04.2023 - 14:13

Türkiye'nin beklediği 14 Mayıs seçimlerine 29 gün kaldı. Sosyal medyada seçimlere dair yorum ve tartışmalar sürerken buna ünlü isimler de dahil oluyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu programlarda yaptığı çıkışlar nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor.

"İNTİKAM ALIYOR"

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, Cadaş Tolga Işık'ın YouTube'da yayımlanan Kafa TV kanalına konuk oldu. Işık'ın "Kızıyor musunuz siz de Muharrem İnce’ye, oyları gerçekten bölüyor mu sizce?" sorusuna yanıt veren Akpınar, "Tabii bölüyor artık net! Bunu bilmeyecek adam değil Muharrem İnce, intikam alıyor yani ben öyle hissediyorum başka türlü olamaz" dedi.

"NORMAL BİR İNSAN BUNU SÖYLEYEMEZ"

İnce'nin "Yüzde 30’la ikinci tura kalacağım, yüzde 60’la cumhurbaşkanı olacağım" iddiasına yanıt veren Akpınar, "Çok akıllı bir iddia değil. Allah tarafından vahiy gelirse böyle şey söylenir. Normal bir insan bunu söyleyemez. O zaman geriye ne kalıyor. Yüzde 9-10 oyla Millet İttifakı’nı engelleyecek bu kadar. Bu da kimin lehine olur? Cumhur İttifakı’nın lehine olur. Bu seçim esasında çok ciddi bir seçim her seçim önemlidir ama bu seçim gerçekten kritik bir seçim. Bugün uygulanan seçim teokratik, monarşik bir rejim. Halbuki biz demokrasi istiyoruz. Her şeyi onun uğruna yapıyoruz. Toplumda da öyle bir demokrasi talebi doğdu. Demokrasi de öyle hemen ulaşılınca bitecek bir hedef değildir. Gittikçe zorlaşır, ulaştıkça zorlaşır o. Ama bugünkü seçim teokratik, monarşik bir yönetimden demokratik parlamenter bir sisteme geçmek seçimi olacak" ifadelerini kullandı.