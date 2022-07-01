Metin Lokumcu Davası’nda 11 yıl sonra gaz raporu talebi
Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne dair süren davanın yedinci duruşmasında sanık polis, “Gaz kullanımından önce herhangi bir uyarı yapıldığını duymadım” dedi. Savcı, olayın yaşandığı günde gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda rapor talep ederken dava 30 Eylül tarihine ertelendi.
Artvin Hopa’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011 tarihindeki mitingi öncesinde polisin sıktığı biber gazı sebebiyle fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne dair davanın bugün Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7.duruşması görüldü.
‘EMRİ, DARCAN VERDİ’
Sanık polis Taner Ballı savunmasında, “Bir arkadaşım yaralanmıştı, onun kullandığı aleti alarak ben kullandım. Bizim sorumlu amirimiz Erol Darcan’dı. Bize gaz kullanın talimatı da Darcan’dan geldi” dedi.
Ballı, eylemcilere yönelik bir uyarı yapılıp yapılmadığı sorusuna “Gaz kullanımından önce herhangi bir uyarı yapıldığını duymadım” cevabını verirken söz alan savcı, gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti.
Mahkeme heyeti davanın 30 Eylül gününe ertelendiğini açıkladı.
Dava sonrası Cumhuriyet’e konuşan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, “Sanık polis kendisiyle alakalı her detayı hatırlarken başka konularda aradan geçen zamanı öne sürerek hatırlamadığını söylüyor. Ayrıca talep edilen raporla ilgili aradan bunca yıl geçtikten sonra ne kadar gaz kullanıldığı ve gazın hangi açıyla sıkıldığı gibi konuların tespiti nasıl mümkün olacak merak ediyorum” dedi.
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