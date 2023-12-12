SON DAKİKA: Faruk Koca başkanlıktan istifa etti!

Son dakika... MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 18:29
SON DAKİKA: Faruk Koca başkanlıktan istifa etti!
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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bir açıklama yapan Faruk Koca, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kulandı.

Faruk Koca, açıklamasında, "Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarlarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim" sözlerine yer verdi.

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MKE Ankaragücü Faruk Koca Halil Umut Meler istifa istifa etti

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