Metro açılışı 'yılan hikayesine' döndü: Tarih üstüne tarih verdi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Dönemin Ulaştırma- Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan projeyi devraldıkları 2017’deki “açılış töreninde” yaptığı açıklamada “AKM’den Kızılay’a kadar olan 3.5 kilometrenin de ihalesini yapıp, 2 sene içerisinde bitireceğiz” sözleriyle 2019’u işaret etti. Ancak metro hattı, bakanın verdiği tarihte tamamlanamadı.

2 YIL GEÇTİ, HAT YOK

2021’de ise bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koltuğunda oturan Adil Karaismailoğlu, Ankara AKM-Gar-Kızılay kesimi kazı başlangıç töreninde, metro çalışmasının 2022’de tamamlanarak halkın hizmetine açılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, 20 Nisan 2022’de ise AKM-Gar-Kızılay metro şantiyesi işçileriyle sahurda bir araya geldi. Karaismailoğlu, projede yüzde 92 genel ilerleme kaydettiklerini ve bir an önce tamamlayacaklarını söyledi. 7 ay sonra Gar İstasyonu’nda incelemede bulunan Karaismailoğlu, bu kez “2023 başında halkımızın hizmetinde” ifadelerini kullandı.

(Bakanlığın sitesinde metro hattı için Binali Yıldırım atmıştı. Kasım 2022’de “Gün sayıyoruz” denildi.)



BU KEZ TARİH VERMEDİ

Ancak bakanın verdiği tarih yine tutmadı. Her açıklamasında farklı tarihler veren Karaismailoğlu, hafta başında yaptığı yazılı açıklamada bu kez tarih dahi veremeyerek “metroyu yakında hizmete açacaklarını” dedi.