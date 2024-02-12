MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar anlattı: "İmamoğlu Kurum'dan 3,5 puan önde"

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:46

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:50

31 Mart günü gerçekleştirilecek yerel seçimler yaklaşıyor. 20 şubat tarihine kadar siyasi partiler aday çıkaracakları bölgelerde adaylarını açıklayacak.

Siyasi partilerin seçim çalışmaları sürerken araştırma şirketleri, saha çalışmalarında elde ettikleri, yerel seçimlerdeki olası oy oranlarına ilişkin bulguları kamuoyu ile paylaşıyor.

Son olarak MetroPOLL Araştırma, Ocak ayında yapılan ve Türkiye genelini kapsayan seçim araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

DEM VE ZAFER OYLARINI ARTTIRDI!

Elde edilen bulguları ve gözlemlerini Cumhuriyet TV’de paylaşan MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, “14 Mayıs’tan bu yana partilerin oy oranlarında dikkate değer bir değişim yok. AKP ve CHP’de küçük bir oy düşüşü yaşanmış. DEM Parti’de 1,5 puanlık bir artış ve Zafer Partisi’nde 1 puanlık artış var” dedi.

İYİ Parti’de yaşanan tartışmaların partinin oy oranına ciddi bir etkide bulunmadığını ifade eden Sencar, “İYİ Parti’nin ittifaklara katılmaması, kendi adaylarını çıkarması parti içi muhalefete ve istifalara sebep olmuştu. Özellikle Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklememe kararı bazı milletvekillerinde tepkiye sebep olmuştu. Ancak bunlara rağmen İYİ Parti’nin oylarında kayda değer bir azalma yok” diye konuştu.

YENİDEN REFAH YÜKSELİŞTE!

Sencar, Yeniden Refah Partisi'nin bir yükseliş trendi yakaladığını işaret etti. Sencar, “İstanbul özelinde yaptığımız araştırmalarda Yeniden Refah Partisi’nin AKP’ye tepkili, eski Erbakan’cı ve dindar kişilerin gittiği bir parti olduğu görülüyor. Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’ne AKP’den giden bir oy hareketi yok. Bu seçimde Yeniden Refah AKP için bir soruna dönüşebilir. Yaklaşık 3,5-4 puanlık bir oy potansiyelinin hepsi eski AKP seçmeni” yorumunda bulundu.

"DEM PARTİ SEÇMENİ İMAMOĞLU'NA OY VEREBİLİR"

İstanbul seçiminin son gelişmelerle birlikte “bıçak sırtına” dönüştüğünü belirten Sencar, “DEM Partisi’nin Başak Demirtaş yerine Meral Danış Beştaş’ı aday göstermesiyle birlikte daha fazla DEM Parti seçmeninin İmamoğlu’na oy verebileceğini düşünüyorum.

Daha önce yaptığımız araştırmalarda, İYİ Parti ve DEM Parti’nin adayları henüz belli değilken DEM Partililerin üçte ikisi kendi partisine oy vereceğini, üçte biri ise İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyordu. Beştaş kararının ardından bu grafik İmamoğlu lehinde değişebilir” diye konuştu.

"İMAMOĞLU KURUM'DAN 3,5 PUAN ÖNDE"

İstanbul seçiminde İmamoğlu’nun avantajlı durumda olduğunu öne süren Sencar, “Son yaptığımız İstanbul araştırmasında İmamoğlu Kurum’dan 3,5 puan önde çıkmıştı. Buna Yeniden Refah Partisi’nin AKP’den böleceği oylar ve İmamoğlu’na DEM Parti’den gelecek oylar eklendiğinde, İmamoğlu avantajlı görünüyor. Şubat ayında yapacağımız araştırmanın ardından bu tahmin bulguya dönüşecektir.

Seçmenin bir kısmının İstanbul ve Ankara’da kendi partilerini bırakıp muhalefetin güçlü adaylarına oy verebileceğini düşünüyorum” dedi.

"DEPREM İKTİDARIN OYLARINI ETKİLEMEDİ"

Deprem felaketinin Türkiye genelinde iktidarın oylarına etkisini değerlendiren Sencar, elde edilen bulguları şu sözlerle anlattı:

“Deprem felaketi 14 Mayıs seçimlerinden sonra gerçekleşti. 14 Mayıs’ta yüzde 35,3 olan AKP oyları, ocak ayında yaptığımız araştırmada 34,6’ya geriledi. Kayda değer bir düşüş yok. Deprem iktidarın oylarını etkilemedi. AKP’nin söylemi ‘Bize oy verin sorunlarınızı çözelim’ şeklinde. Seçmenin buna ikna olmadığını gösteren bir bulgu yok.”