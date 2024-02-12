25 yılı unuttu... Murat Kurum'un 'seçim şovu' sürüyor: 'Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek'

Pendik'te düzenlenen mitingde konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Sizlere söz veriyorum. Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek. Ailelerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza zaman kalacak" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:10
25 yılı unuttu... Murat Kurum'un 'seçim şovu' sürüyor: 'Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek'
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te düzenlenen mitingde konuştu.

Mitinge Kurum'un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AKP İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de katıldı.

Bu arada bir konuşma yapan Murat Kurum'un gündeminde kentsel dönüşüm çalışmaları ve Pendik'e yapılan yatırımlar vardı. Kurum, "Bütün İstanbul'da 39 ilçede 964 mahallemizde kentsel dönüşümü vatandaşımızla el ele vereceğiz. Vatandaşımız mağdur etmeden hep birlikte İstanbul'umuzun dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.

"ONLAR ALGI YAPAR BİZ ESER YAPARIZ" 

Pendik'te düzenlenen mitingde konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum, şöyle konuştu:

"Sizlere söz veriyorum. Pendik'te bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek. Ve ne olacak biliyor musunuz? Sevgiye zaman kalacak. Ailelerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza zaman kalacak. Pendik büyüyecek, güzelleşecek, Pendik zenginleşecek. Kıymetli kardeşlerim, biz Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimindekiler gibi algıda usta değiliz. Biz neyde ustayız biliyor musunuz? Alın terinde ustayız. Onlar algı yapar biz eser yaparız. Onlar boy boy reklam yapar. Biz hizmet yaparız. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset nedir biliyor musunuz? Siyaset meslek değildir. Siyaset kariyer büyütme yeri değildir. Siyaset eserdir. Siyaset hizmettir.

Biz de evelallah eser bitmez. Müjde bitmez. O zaman ne diyoruz, afetlere dirençli İstanbul diyoruz. Afetlere dirençli Pendik diyoruz ve Pendik'te inşallah yeni yapacağımız yüzlerce sosyal konutla dar gelirli kardeşlerimizi ev sahibi yapacağız. Hayallerine ulaştıracağız. Ve inşallah Pendik'te dönüşüme girmeyen tek bir riskli yapı kalmayana kadar Ahmet Cin başkanımla mahalle mahalle çalışacağız."

"HEP BİRLİKTE İSTANBUL'UMUZUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kentsel dönüşüme dikkat çeken Kurum, "Büyükşehir belediyesi olarak 650 bin konutluk İstanbul'un en büyük dönüşümünü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bize mayısta proje açıkladığımızda dediler ki seçim var bu projeleri yapmazlar. Ama ne oldu? İki gün önce Tuzla'da gittik 5 bin konutun temellerini attık. Yeni yolların yapılması için o eski binaların yıkımını gerçekleştirdik. İnşallah aynı anlayışla bütün İstanbul'da 39 ilçede 964 mahallemizde kentsel dönüşümü vatandaşımızla el ele vereceğiz. Vatandaşımız mağdur etmeden hep birlikte İstanbul'umuzun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Güzelyalılı var mı burada? Var. Güzelyalı mahallemizde selam gönderiyoruz. Beş yıldır bekliyorsunuz. Ama siz hiç merak etmeyin. E- 5 üstündeki meydan düzenlemesini biz yapacağız. Mahalledeki tüm kardeşlerimizi gençlerimizi biz sevindireceğiz ve Aydos Ormanı'nda Pendik'imize hitap eden muhteşem bir yeşil alanı sizlere hediye edeceğiz" diye konuştu.

"49 GÜN HER EVE GİDECEĞİZ"

Seçimlere 49 gün kaldığını belirten Kurum, "Şimdi kıymetli kardeşlerim 31 Mart'a çok az kaldı. Artık şurada 49 günümüz kaldı. 49 gün her eve gideceğiz. Her gönüle gireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden 31 Mart akşamına kadar bütün kardeşlerimize, projelerimizi, hayallerimizi bir bir anlatacağız ve 31 Mart akşamı da şunu diyoruz. İstanbul'un her yerinde bir bayram havasıyla hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir seçimi inşallah tüm İstanbullu kardeşlerimizle Pendik'imizle birlikte alacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Gittiğimiz her yerde bu sevgiyi, bu coşkuyu görüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamına kadar da hiçbir şekilde rehavete kapılmadan aynı anlayışla, aynı motivasyonla çalışacağız" ifadelerini kullandı.


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