Metropoll Araştırma, yeni seçim anketi sonuçlarını paylaştı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 21:46

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 39,4, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 39,8 olarak ölçüldü.

Metropoll Araştırma şirketi 11-16 Temmuz tarihleri arasında 2091 kişiyle yaptığı anket sonucunu paylaştı.

MetroPoll Araştırma'nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ankete katılanlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Bu pazar seçim olsa partilerin alabileceği ham ve kararsızlar dağıtılmış oy oranları. pic.twitter.com/0Z3aEPhDv7 — Ozer Sencar (@ozersencar1) August 4, 2022

‘Kararsızlar’ (‘Kararsızım’, protesto oy, cevap yok) dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldı. AKP'yi yüzde 25,0 ile CHP ikinci sırada takip etti.

Partilerin oy desteklerinin zaman içinde değişimi. pic.twitter.com/jOdoa9ET68 — Ozer Sencar (@ozersencar1) August 4, 2022

İYİ Parti yüzde 14,5 ile üçüncü sırada yer alırken HDP yüzde 11,2 iki ile dördüncü sıradaki parti oldu. MHP yüzde 6,0 ile oy oranı alırken onu yüzde 2,8 ile DEVA Partisi ve yüzde 2,00 ile Zafer Partisi takip etti.

Katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” diye sorulan araştırmada ‘kararsızlar’ yüzde 16,7 çıktı.

Ankette kararsızlara mevcut partilerden birini tercih etmeleri istendiğinde sonuçlar ilk verilere hemen hemen paralel olarak ölçüldü.